YSK itiraz süreci tamamlandı: Özgür Çelik İstanbul'da CHP'nin son durumunu açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YSK’ye itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili “Sonuç olarak İBB Başkanlığı, meclis çoğunluğu, 26 ilçe belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık. Seçim sonuçları İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Halkımızın bize yüklediği büyük sorumlulukla demokratik Türkiye mücadelemizi umutla, inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha yeni başlıyoruz” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YSK’ye itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili “Sonuç olarak İBB Başkanlığı, meclis çoğunluğu, 26 ilçe belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık. Seçim sonuçları İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Halkımızın bize yüklediği büyük sorumlulukla demokratik Türkiye mücadelemizi umutla, inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha yeni başlıyoruz” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X’den YSK’ye itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik’in paylaşımı şöyle:
“YSK, İtiraz süreçleri tamamlandı.
Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Sancaktepe’de Belediye Başkanlığına, Bahçelievler’de meclis üyeliğine itirazlarını YSK’ya taşıdı.
YSK Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı aldı, diğer itirazlar reddedildi. Üç belediyemizle birlikte Bahçelievler’de meclis üyeliğini (25 üye) kazandığımız tescillendi.
Bizim 5 ilçeyle ilgili itirazımız YSK’da, 1 ilçeyle ilgili itirazımız il seçim kurulunda reddedildi.
Ümraniye İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 165.123
AKP: 174.553
Geçersiz oy: 12.640
Fark: 9.430
Zeytinburnu İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 59.996
AKP: 65.083
Geçersiz oy: 3.985
Fark: 5.087
Bahçelievler İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 142.781
AKP: 152.129
Geçersiz oy: 8.779
Fark: 9.348
Fatih İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 84,623
AKP: 91,931
Geçersiz oy: 6.619
Fark: 7,308
Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 66.081
AKP: 71.832
Geçersiz oy: 7.233
Fark: 5.751
Pendik İlçe Belediye Başkanlığı
CHP: 179.608
AKP: 187.623
Geçersiz oy: 13.429
Fark: 8.015
Süreç bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonuç olarak İBB Başkanlığı, Meclis Çoğunluğu, 26 İlçe Belediyesi, Bahçelievler’de meclis çoğunluğu kazandık.
Seçim sonuçları İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun. Halkımızın bize yüklediği büyük sorumlulukla demokratik Türkiye mücadelemizi umutla, inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz.
Daha yeni başlıyoruz”
BAHÇELİEVLER'DE 25 MECLİS ÜYELİĞİ
Çelik yapmış olduğu ikinci paylaşımda ise Gaziosmanpaşa'da seçim sonucunun değişmediğini, Hakan Bahçetepe'nin görevi devraldığını belirtti. Çelik, şu satırlara yer verdi:
"Yeniden sayım sonrası Gaziosmanpaşa’da seçim sonucu değişmedi ve Hakan Bahçetepe Başkanımız görevi devraldı. Bahçelievler’de geçersiz oyların sayımı sonrası meclis üyeliği sonucu değişmedi 25 meclis üyeliği kazandık"