YSK'nin Zeydan'a mazbata kararı resmen yürürlükte

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi yönündeki oy çokluğuyla aldığı karar, kesinleşti ve yürürlüğe girdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi yönündeki oy çokluğuyla aldığı karar, kesinleşti ve yürürlüğe girdi.

DEM Parti resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre; Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararı kesinleşti ve yürürlüğe girdi.

DEM Parti'nin X hesabından kararın fotoğrafı ile paylaşılan mesaj şöyle:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun Van kararı kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’dır. Bizim olanı geri aldık!"