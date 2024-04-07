YSK, seçim itirazlarını karara bağladı

YSK; CHP, AKP, Yeniden Refah, DEM Parti ve MHP'nin seçim itirazlarını karara bağladı. Kurul, itirazların yapıldığı Besni, Körfez, Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü ilçeleri ve Siirt iline yönelik itirazları reddetti. DEM Parti'nin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasını talebi ise kabul edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); CHP, AKP, Yeniden Refah, DEM Parti ve MHP'nin yerel seçimlere yönelik itirazlarını karara bağladı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Kurul bu kapsamda, bugünkü toplantısında, Siirt ili belediye başkanlığı seçim sonuçları ile bazı ilçelerle ilgili itirazları değerlendirdi.

DEM PARTİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

DEM Parti'nin Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasını talebi kabul edildi. Böylece oylar yeniden sayılmayacak.

CHP'nin Körfez Belediye Başkanı seçimine ilişkin oyların yeniden sayılması veya seçimin yenilenmesine yönelik talebi reddedildi. Yine CHP'nin Besni Belediye Başkanı seçimlerinin iptaline yönelik talebi de reddedildi.

MHP, YENİDEN REFAH VE AKP'NİN TALEPLERİ DE REDDEDİLDİ

Kurul, MHP'nin Samsun Salıpazarı'nda Belediye Başkanı oy pusulalarının yeniden sayılması talebi ve Yeniden Refah Partisi'nin Samsun Bafra Belediye Başkanı seçiminin iptali istemini de reddetti.

Yine Yeniden Refah Partisi'nin Samsun Vezirköprü Belediye Başkanlığı Seçimi'nin veya mazbatanın iptali talebine de ret yanıtı verildi.

YSK, AKP'nin Siirt Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talebini de reddetti.