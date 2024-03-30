YSK üyeleri seçimi 'Kokpit' ekranından takip edecek

YSK üyeleri, yarın yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarını 'kokpit' adı verilen ekrandan takip edecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yarın yapılacak yerel seçimlerin sonuçlarını 'kokpit' adı verilen ekrandan takip edecek.

Seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak sağlayacak.

Kurulun kendi mühendisleri ile HAVELSAN ortak çalışması sonucu seçim mevzuatına uygun yazılımla hazırlanan SEÇSİS, seçim sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmasını da sağlıyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını 'kokpit' adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

'Kokpit' ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.