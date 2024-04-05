YSK’de itirazlar için toplantı: Nihai kararlar verilecek

YSK, yerel seçimin ardından oyların yeniden sayılmasına ilişkin siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmek üzere saat 14.30'da toplandı. Kurul toplantısının ardından Van seçimlerinde mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine ilişkin kararın gerekçesinin de açıklanması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin oy sayımı hakkında yaptığı itirazlara ilişkin toplandı.

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda siyasi partiler tarafından itirazlar yapıldı.

Partilerin başvurusunun ardından itirazlar YSK tarafından değerlendirilerek sonuca varılacak.

KARARLARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Bu çerçevede bugün saat 14.30 itibarıyla yurt genelinden gelen seçim itirazlarını değerlendirmek üzere YSK toplantısı başladı.

Toplantıda alınan kararlarla itiraz edilen bölgelerde nihai kararlar verilecek. Verilen kararlara ise itiraz edilemeyecek.

ZEYDAN KARARI GÜNDEME ALINABİLİR

YSK’de yapılacak kurul toplantısında Van seçimlerinde mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine ilişkin kararın gerekçesinin açıklanması bekleniyor.

İTİRAZ SÜRECİ

Öte yandan YSK itiraz takvimine göre siyasi partilerin ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazlar dün 17.00 itibarıyla son bulmuştu. Buradan çıkan kararlara göre siyasi partiler bugün saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına itiraz için başvurabilecek. İl seçim kurullarına yapılan itirazlar da, en geç 7 Nisan saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya başvuru süreci 10 Nisan saat 17.00’de sona erecek.