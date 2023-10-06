YSP'den operasyon açıklaması: Sivillerin hedef alınacağının ifade edilmesi savaş suçu itirafıdır

Yeşil Sol Parti (YSP), İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırılar ardından Suriye'ye başlatılan hava operasyonları hakkında açıklama yayımladı. MYK imzasıyla yayımlanan açıklamada Hakan Fidan'ın sözleri de eleştirildi.

YSP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırıya misilleme olarak Suriye'ye hava operasyonu başlatılmasına tepki gösterdi. Yayımlanan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri için, "Sivillerin hedef alınacağının ifade edilmesi savaş suçu itirafıdır" denildi.

Hakan Fidan'ın, "Bu son olaydan sonra 2 teröristin Suriye’den geldikleri, orada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG’ye ait olan bütün alt yapı, üst yapı, enerji tesisleri güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir" sözlerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan Kürt, Arap, Süryani, Türkmen ve Ermeni halklarının yaşam koşullarını doğrudan hedef alan bu saldırıların IŞİD saldırılarından bir farkı yoktur. Fidan'ın açıklaması, Türkiye halkları ve dünya halklarının gözü önünde; AKP iktidarının Kuzey ve Doğu Suriye’de sistematik olarak suç işleyeceğinin beyanı olmuştur. Kamuoyu önünde sivillerin hedef alınacağının ifade edildiği bu açıklama uluslararası hukukta savaş suçu anlamına gelmektedir. Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır."

Açıklamada YSP'nin kendisini savaşın karşısında konumlandırdığı belirtilerek "Yeşil Sol Parti olarak bu rejime ve anlayışa karşı barış ve diyalog pozisyonumuzu korumakta ısrarcı olacağız" denildi.

MUHALEFETE ÇAĞRI

YSP, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen Irak ve Suriye tezkereleri için de muhalefete çağrıda bulundu:

"AKP iktidarının yakın dönemde yeniden Irak-Suriye tezkeresini Meclis'in onayına sunacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle muhalefete sesleniyoruz: AKP’nin Kürtlere karşı yürüttüğü bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün, bu savaş suçunun ortağı olacaksınız. Dün yaşanan saldırıların talimatını veren AKP olsa da buna destek veren bir muhalefet gerçekliğini tüm Türkiye kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."