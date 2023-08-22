YSP İl Başkanlığı'na saldırı girişiminde bulunan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da Yeşil Sol Parti il binası önüne gelip bir süre bekledikten sonra 3 şişe ispirto ile 1 defter bırakan A.C. isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da Yeşil Sol Parti İl Başkanlığı'na saldırı girişiminde bulunan A.C. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi.

A.C. isimli kadın, HDP İl Başkanlığı'nın kapısının önüne 3 şişe ispirto ile 1 defter bıraktı. Durumu fark eden partililer, polise haber verdi.

Partiden yapılan açıklamada şahsın saat 16.00'da partililer tarafından yakalandığı aktarıldı. Şahsın Seyhan ilçe binasının bulunduğu caddede, binadaki etkinliğe giden partililer tarafından görüldüğü ve yakalandığı belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada "Adana İl Örgütümüze yanıcı madde ile yapılan saldırı girişiminde bulunan şahıs, saat 16.00'da etkinliğimiz olan Seyhan İlçe Örgütümüze de girmeye çalışmış ve oradaki arkadaşlarımız tarafından yakalanarak polise teslim edilmiştir" denildi.

A.C. polisler tarafından gözaltına alındı.

Sorgusunda, söz konusu malzemeleri bıraktığını itiraf eden A.C.'nin herhangi bir örgütle bağlantısı bulunamadı. TEM Şube'den Gasp Büro Amirliği'ne teslim edilen A.C., işlemleri sonrası adli kontrol şartı ile bırakıldı.