YSP'li Beştaş: İlaç içmek için istediği halde Celalettin Can'a 2 gün su verilmedi

Yeşil Sol Parti (YSP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerindeki hak ihlallerini vurgularken Celalettin Can'dan örnek verdi. Beştaş, Celalettin Can'a ilaç içmek için istediği halde 2 gün su verilmediğini, koğuş talebinin de kabul edilmediğini söyledi.

YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Beştaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapması nedeniyle aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını infaz etmek için geçen hafta cezaevine giren 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın yaşadıklarını örnek verdi.

İlaç içmek için istemesine rağmen Can'a 2 gün boyunca su ve yemek verilmediğini aktaran Beştaş, Can'ın Gezi tutukluları ile aynı koğuşta kalma talebinin de reddedildiğini yazdı.

"Demek ki, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme gibi yasal hakların uygulanması kişinin kaldığı koğuşa bağlı olarak değişiklik gösteriyor" diyen Beştaş, "Celalettin Can ve yüzlerce mahpus sadece kaldıkları koğuş sebebiyle keyfi olarak cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bu keyfiyeti hiç birimize kabul ettiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Beştaş'ın paylaşımı şöyle: