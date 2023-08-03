Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor: Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyalarının görüşülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek ismin de belli olması bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

TERFİ VE ATAMA KARARLARI BEKLENİYOR

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.