Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi

Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyalarının görüşülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplanan Yüksek Asker Şura toplantısı sona erdi. Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Güncel 03.08.2023 12:24 Giriş: 03.08.2023 12:24

Güncelleme: 03.08.2023 15:08 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA