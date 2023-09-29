Yüksel Kocaman'ın şikâyetiyle Barış Pehlivan'a soruşturma açıldı

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan'a bir soruşturma daha açıldı. Şikâyette bulunan ise Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından adı tekrar gündeme gelen Yargıtay üyesi Yüksek Kocaman.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ismi yeniden gündeme gelen ve ilgili haberlere erişim engeli getirten Yargıtay üyesi ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın şikâyetiyle gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma açıldı.

Yazarı olduğu Cumhuriyet'in aktardığına göre Barış Pehlivan hakkındaki soruşturmaya gerekçe olarak, Cumhuriyet gazetesinde 22 Eylül'de yazdığı 'Katilleri açıklıyorum' başlıklı yazı gösterildi.

Pehlivan hakkındaki soruşturma 'iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli hakaret' suçlamalarıyla başlatıldı.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Pehlivan, bugün SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı'na ifade verdi. Pehlivan, bir gazeteci olarak Ankara'da işlenmiş bir cinayet dosyasının kapatılmasına karşı çıktığını, bunun da gazetecilik görevi olduğunu söyledi.