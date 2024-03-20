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Yunanistan'a ait F-16 uçağı Ege Denizi'nde düştü

Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 denize düştü. Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düşen uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Dünya
  • 20.03.2024 17:12
  • Giriş: 20.03.2024 17:12
  • Güncelleme: 20.03.2024 17:17
Kaynak: AA
Yunanistan'a ait F-16 uçağı Ege Denizi'nde düştü
Fotoğraf: Depophotos

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.

F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

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