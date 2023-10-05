Yunanistan'da Covid-19 vakalarında artış: Ekim ayında aşılama süreci başlatılacak

Yunanistan'da Covid-19 sebebiyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 800' aştı, entübe hasta sayısı ise 150'yi geçti. Vaka sayısında artış yaşanmasında okulların açılmasının etkili olduğu düşünülürken ülkede Covid-19'a karşı Ekim ayında yeni bir aşılama sürecinin başlatılması bekleniyor.

Yunanistan'da kaydedilen Covid-19 vakalarının son günlerde hızla arttığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül haftasında, Covid-19 vaka, virüs nedeniyle hastaneye yatan ve entübe olan kişi sayıları önceki haftalara göre artış gösterdi.

Hastanede Covid-19 tedavisi olan hasta sayısı 800'ü aşarken, entübe hasta sayısı da 150'yi geçti.

Mevcut vaka sayısı açıklanmazken, söz konusu artışta okullarda eğitime yeniden başlanması da etkili oldu.

YENİ AŞILAMA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Ta Nea gazetesinin haberine göre, ekim ayında Covid-19'a karşı yeni bir aşılama süreci başlatılacak.

Covid-19 vakalarının sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturmaması için özellikle yaşlı ve kronik hastalık sahibi kişilerin aşılanmasına ağırlık verilecek.

Yunanistan, yeni aşılama süreci için şimdiden 1 milyon 600 bin doz aşı temin etti.

Bu kez aşı zorunluluğu olmayacak ve isteyenler aşı olmak üzere başvurabilecek.