Yunanistan'da orman yangınları sürüyor: Miçotakis'ten 'savaştayız' yorumu

Yunanistan, Rodos Adası başta olmak üzere kontrol altına alınamayan orman yangınları devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlara ilişkin, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere bir haftadır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

BBC'nin haberine göre, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, yerel basına yaptığı açıklamada, yangınların hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

Taraslias, yangınların turizm bölgelerini ciddi şekilde etkilediğini ve binlerce turistin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, iddiaların aksine yangınlardan Rodos Adası'nın yarısının değil, yüzde 10 ila 20'sinin etkilendiğini ifade etti.

Kefaoyanni, yangınlardan havalimanının zarar görmediğini, Rodos ve Korfu'ya hala uçuşların yapılabildiğini dile getirdi.

KUNDAKLAMA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, yapılan incelemelerin ardından yangınların kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiğini söyledi.

Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yardımcısı Theofanis Skembris de Korfu Adası'nda başlayan yangınların büyük çoğunluğunun kontrol altına alındığını ve "her şeyin yakında daha iyi olacağını" kaydetti.

İtfaiye yetkilileri de gece boyunca Korfu'dan yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

MİÇOTAKİS: KAYBETTİKLERİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meclis'te yaptığı konuşmada, uzun süren sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle yangınların daha kolay çıktığına işaret ederek, yangına karşı alınan hiçbir tedbirin yeterli olmadığını söyledi.

Rodos Adası'nın, bir hafta önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlardan büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Miçotakis, en azından "can kaybı ve ciddi yaralanma" yaşanmadığını aktardı.

Miçotakis, binlerce kişinin Rodos'ta güvenli yerlere nakledildiğini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmaları ve tahliye operasyonlarında yer alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Miçotakis, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır. Doğanın öfkesi karşısında hiçbir önlem yeterli değildir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hepimiz sürekli tetikte olmalıyız" ifadelerini kullandı.