Yunanistan Denizcilik Bakanı, 1 kişinin ölmesi üzerine istifa etti

Yunanistan'da Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, bir feribotun mürettebatı tarafından itilen bir kişinin düştüğü suda boğularak ölümü üzerine istifa etti.

Yunanistan'da Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, bir feribotun mürettebatı tarafından itilen bir kişinin düştüğü suda boğularak ölümü üzerine istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde Atina yakınlarındaki Pire limanında Andonis Kargiotis adlı 36 yaşındaki bir kişinin feribottan itildikten sonra ölmesi ülkede tartışmaları körüklemişti. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası, ada feribotunun kaptanı ve üç mürettebat üyesi hakkında suç duyurusu yapıldı.

5 Eylül'de yaşanan olayın görüntülerinde yolcunun Girit adasına doğru yola çıkmak üzereyken Blue Horizon adlı feribotun yükleme rampasına doğru koştuğu görülüyor.

Euronews'in haberine göre; feribota binmeye çalışan yolcu, görevliler tarafından rampadan itildikten sonra suya düşüyor. Görüntüler, feribotun iskeleden ayrılmasıyla birlikte yolcunun da düştüğü suda kaybolduğunu gösteriyor.

Yunan medyasına göre feribot kısa süre sonra iskeleye geri döndü ancak suya düşen kişi hayatını kaybetmişti. Adli tıp raporuna göre düşen adam boğularak hayatını kaybetti.

Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, istifasını sunduktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Hiç kimse Yunan denizcilerin, denizde insan hayatının korunmasına ilişkin asırlık kuralları ihlal ederek, talihsiz bir genci itip terk ettiklerini hayal edemez" dedi.

Bakan Varvitsiotis, olayın yaşandığı ilk günlerde feribot olayını küçümsemekle suçlanmıştı.

Varvitsiotis, Miçotakis hükümetinin haziran ayındaki seçimleri kazanmasının ardından bakan olmuştu.

Yunanistan'ın muhafazakar hükümetinin haziran ayında ezici bir seçim zaferi kazanmasının ardından denizcilik bakanı oldu.

Afet müdahalesinden sorumlu eski bir Yunan Kabine üyesi olan Christos Stylianides Pazartesi günü onun yerine atandı.