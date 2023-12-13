Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Marinakis istifa etti

Yunanistan'da 7 Aralık akşamı Olimpiakos-Panathinaikos voleybol maçı sırasında futbol taraftarları arasında çıkan çatışmada bir polisin ağır yaralanması ve spor müsabakalarının 2 ay ertelenmesinin ardından Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) Federasyonu Başkanı Vangelis Marinakis görevinden istifa etti.

Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Marinakis istifa etti. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkedeki büyük spor kulüplerinden Panathinaikos, AEK, PASOK ve Aris'in istifasını istediği Marinakis, Süper Lig Federasyon Başkanlığını sürdürmeyeceğini duyurdu.

Marinakis, futbolda yaşanan şiddet olaylarının engellenememesi nedeniyle kamuoyunda sık sık eleştirilere maruz kaldı.

POLİSİN BACAĞI KESİLDİ

Öte yandan, 7 Aralık'ta Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki olaylı voleybol maçında 18 yaşında bir Olimpiakos taraftarının attığı işaret fişeği ile yaralanan ve durumu ağır olan 31 yaşındaki polisin bacağına, tedavi gördüğü hastanede müdahale edildi. Polisin, işaret fişeğinin isabet ettiği bacağı tıbbi müdahaleyle kesilmek zorunda kaldı.

Olayın ardından hükümet, Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanmasına karar vermişti.