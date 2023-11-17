Yunanistan sineması İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

Yunanistan sinemasının yaratıcı yönetmenlerinden klasikleşmiş ve ödüllü filmleri İstanbul’da buluşturan Yunanistan Sineması Günleri, ikinci kez İstanbul’da. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlik, 21-26 Kasım 2023 tarihlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte 60’lardan 90’lara uzanan bir zaman diliminden toplam 24 film, restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak.

The Tree We Hurt - 1986

Etkinlik, Jules Dassin’in bir bodrum katında gizlice çektiği ve Melina Mercouri, Mikis Theodorakis, Lillian Hellman, Arthur Miller gibi isimleri buluşturan sıradışı filmi “Prova” (The Rehearsal, 1988) ile açılışını yapacak.Theo Angelopoulos’un Yeni Yunanistan Sineması’nın zirvesi kabul edilen dört saatlik epik başyapıtı “Kumpanya” (The Travelling Players, 1975), Dimos Avdeliodis’in Berlin’den ödüllü etkileyici büyüme filmi “Yaralı Ağaç” (The Tree We Hurt, 1986) gibi klasikler de gösterilecek.

The Rehearsal - 1988

Bu yıl, kolektif hafıza, insan hakları, göç ve diaspora temalarına odaklanan Yunanistan Sineması Günleri, “Megara” (1972), “Son Durak Kreuzberg” (Last Stop Kreuzberg, 1975) ve “Makedon Düğünü” (Macedonian Wedding, 1960) gibi Yunanistan belgesel sinemasının dönüm noktası olmuş örneklerini de bir araya getiriyor.