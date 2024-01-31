Yunanistan’da taraftarlara dijital kimlik şartı geliyor

Spor Servisi

Yunanistan’da 12 Şubat’ta sona erecek olan seyircisiz maç uygulamasının ardından futbol taraftarlarına maç bileti satın almak için cep telefonlarında devlet tarafından işletilen bir dijital kimlik uygulamasını kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Yunanistan vatandaşı olmadığı için dijital kimlik programına kayıtlı olmayan ve maçları izlemek isteyenler için ayrı düzenlemeler yapılacak.

SERT ÖNLEMLER ALINDI

Yeni dijital kimlik uygulaması, futbol kulüplerini iki ay boyunca stadyumların kapılarını taraftarlara kapatmaya zorlayan sporda şiddetle mücadele kapsamında alındı.

Euronews’ta yer alan habere göre Yunanistan Spor Bakanı Yiannis Vroutsis "Bundan böyle bir taraftar futbol maçı izlediğinde adını, telefon numarasını, ev adresini ve oturduğu yeri bileceğiz" dedi.

Bakan, tüm stadyumlara güvenlik kameralarının yerleştirilmesi zorunluluğunun 6 Mart’a kadar tamamlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Vroutsis’in verdiği bilgiye göre havaalanlarında kullanılan elektronik biniş kartlarına benzeyecek olan yeni bilet sisteminin 9 Nisan’a kadar 14 üst lig kulübünün tamamı tarafından kurulması gerekiyor.

Alınacak diğer önlemler arasında şiddet olaylarının ardından taraftarların stadyumlarda yer almasının yasaklanması, futbol taraftar kulüplerinin üyelerinin ulusal düzeyde kayıt altına alınması ve 15 yaşından küçüklerin yanlarında bir ebeveyn ya da veli olmadığı sürece stadyumlara girişini yasaklayan yeni kurallar yer alıyor.

Yıllardır futbol kaynaklı şiddetle etkin şekilde mücadele etmekte zorlanan Yunanistan, son dönemde sık sık gündeme gelen ‘önyargı iddialarını’ önlemek için büyük maçlarda yabancı hakemler kullanıyordu.

BİR POLİS ÖLDÜ

İki aydır yürürlükte olan seyircisiz maç kararı, aralık ayında Atina’da oynanan Olympiakos ile Panathinaikos maçı sırasında yaşanan şiddet olayları üzerine alınmıştı. Maçta çıkan arbede sırasında genç bir taraftarın attığı işaret fişeği bir polis memuruna isabet etmiş, 31 yaşındaki polis daha sonra aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybetmişti.