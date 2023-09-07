Yunanistan’daki selde can kaybı 4’e ulaştı

Yunanistan’da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan’da Daniel Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Yürütülen arama çalışmalarında 49 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, şu ana kadar 885’ten fazla kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise "Devletin şu anda önceliği, kötü hava şartlarından etkilenen bölgelerdeki insanların kurtarılması ve kritik altyapının korunmasıdır" dedi.

Ordudan yapılan açıklamada ise sel sularında mahsur kalanları kurtarmak için 25’ten fazla bot kullanıldığı, 7 helikopter ile 1 askeri kargo uçağının hazırda bekletildiği aktarıldı.

Meteoroloji servisine göre Yunanistan’ın orta kesimindeki Teselya bölgesinde son 48 saatte şiddetli su baskınları meydana geldi. Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Volos’ta su, internet ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Karditsa’ya bağlı Ellinopirgos köyünde sel sularında sürüklenen 82 yaşındaki bir adamın ölü bulunduğu açıklanmıştı. Dün ise Magnisia bölgesinin kıyı kesimindeki Paltsi yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında 87 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılmış, Salı günü Magnisia bölgesindeki Volos kentinde meydana gelen selde duvarın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.