Yurt dışı görevinde sıtmaya yakalanan polis, hayatını kaybetti

Geçici görevlendirmeyle gönderildiği Gana'da sıtma hastalığına yakalanan polis Fatma Akın Akıllı, hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesi bugün Karabük'te defnedildi.

Polis Fatma Akın Akıllı, yurt dışı görevinde sıtmaya yakalanması üzerine tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybetti.

Akıllı'nın cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi. 34 yaşındakiFatma Akın Akıllı için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Akıllı'nın cenazesi, Tokatlı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Vali Mustafa Yavuz, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, ilgili yetkililer, Fransa'dan heyet, kurum müdürleri ve yurttaşlar katıldı.

GANA'DA SITMA HASTALIĞINA YAKALANDI

Fatma Akın Akıllı'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde bulunurken geçici görevlendirmeyle gönderildiği Gana'da sıtma hastalığına yakalandığı, önce Almanya'da ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı, müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.