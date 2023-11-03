Yurt dışından alınan telefonların kayıt ücreti 31 bin TL'yi aşabilir

Yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine ilişkin 2024 tarifesi de belli oldu. Buna göre 2024 için yurt dışından getirilecek telefonların kayıt ücreti de 31 bin 692 olacak.

Vergi, ceza, harçların artış oranında dikkate alınan yeniden değerleme oranı ekim enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 58,46 olarak kaydedildi. Böylece yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt ücreti de belli oldu.

Buna göre, 2024 için yurt dışından getirilecek telefonların kayıt ücreti de 31 bin 692 olarak belirlendi.

2023 yılının ikinci yarısı için bu ücret 20 bin TL seviyesindeydi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın sadece motorlu taşıt vergisi için yüzde 50 azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Kanuna göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını bildiriyor. Söz konusu oran, adli ve idari para cezalarını etkilediği gibi vergi tutarlarını da etkiliyor.