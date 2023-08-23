'Yurt' filmi Venedik Film Festivali'nin Kuir Aslan listesinde
80. Venedik Film Festivali'nin 'Ufuklar' kategorisinde yarışacak kuir temalı filmler belli oldu. 16 filmin arasına Türkiye'den Nehir Tuna imzalı 'Yurt' filmi de girdi.
Jüri başkanlığını ABD'li yönetmen Damien Chazelle'in üstlendiğin 80. Venedik Film Festivali'nde, LGBTİ+ temalı filmlerin yarıştığı Kuir Aslan (Queer Lion) listesine Türkiye yapımı 'Yurt' filmi de girdi.
Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı filmi olan Yurt'un başrollerinde Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Tansu Biçer, Didem Ellialtı ve Ozan Çelik yer alıyor.
90’lı yılların siyasi gerilimlerinin arka planda yer aldığı filmde; din ile yeni tanışmış olan babasını memnun etmekle eski yaşam tarzına duyduğu özlem arasında sıkışan ergenlik çağındaki Ahmet’in hikayesi anlatılıyor.
Festival 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bu yıl 17. kez verilecek Kuir Aslan ödülünün kazananı 8 Eylül'de yapılacak törende belli olacak.