Yurtdışı telefon kullanım süresi: Yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi ne kadar?

Yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde yurtdışı telefon kullanım süresi 120 gün süre ile ülkemiz sınırlarında kullanılabilirken yurtdışından gelen telefonun kullanım süresinin arttırıldığı açıklandı. Peki, Yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi ne kadar? İşte yurtdışı telefon kullanım süresi!

Yurtdışı telefon kullanım süresi | Yurtdışından gelen telefonların kullanım süresine dair yaşanan bir son dakika gelişmesinin ardından yurttaşlar Yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi ne kadar sorusunu gündeme getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde yurtdışından ülkemize getirilen cep telefonlarının pasaport kaydı olmaksızın 120 gün süre ile kullanılabileceğine dair uygulanan yönetmelikte değişikliğe gidileceği açıklandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın açıklamasına göre yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi artacak. Peki, Yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi ne kadar? İşte yurtdışı telefon kullanım süresi!

Yurtdışından gelen telefonun kullanım süresi ne kadar?

Ülkemizde yurtdışından satın alınarak gelen telefonların kullanım süresi yönetmeliğe göre pasaport kaydı yaptırılına dek 120 gün olarak belirtiliyor. Yurtdışı telefon kullanım süresine dair açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya 120 gün olan bu kullanım süresinin 180 güne çıkaracaklarını duyurdu.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

Yurtdışı telefon kullanım süresi

Yurtdışından gelen telefonların Türkiye'de pasaporta kaydedilmeden kullanma süresi, 120 günden 180 güne çıkarılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabileceği de belirtildi.

Yurtdışı telefon kayıt ücreti ne kadar?

Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2023 Temmuz itibariyle BTK tarafından 20.000 ₺ lira olarak açıklanmıştır.

Yurtdışı telefon kaydı nasıl yapılır?

Yurtdışı telefon kaydı yani IMEI kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden akıllı telefonun kayda elverişli olup olmadığı sorgulatılmalıdır. Bu sorgulamanın ardından (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.