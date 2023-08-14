Yurtdışında yaşayan İsveçlilere 'dikkat olun' çağrısı

İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm "güvenlik endişesi nedeniyle yurtdışındaki İsveç yurttaşlarına dikkatli olma" çağrısı yaptı.

İsveç, yurtdışında yaşayan İsveçlilere 'dikkatli olma' çağrısında bulundu.

AP'deki habere göre, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki İsveçlilerin ve İsveç'le bağlantılı işletmelerin "tetikte ve dikkatli" olması gerektiğini belirtti.

Landerholm, ülkeye ve İsveç'in yurt dışındaki çıkarlarına yönelik "artan bir tehdit" olduğuna işaret ederek, güvenlik durumunun kötüleştiğini vurguladı.

"Terörist grupların temsilcileri, İsveç'e saldırı çağrısında bulundu. Devletler ve diğer aktörler, bu tür mesajların güçlendirilmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullanan Landerholm, İsveç'in "meşru bir hedefken artık öncelikli bir hedef olarak" görülmeye başlandığını kaydetti.

Landerholm, grupların, İsveç'in yurt dışındaki çıkarlarına karşı başka eylemler planladığına dair "göstergeler" olduğunu aktararak, İsveç'in Bağdat ve Beyrut'taki diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırılara atıfta bulundu.

İsveçli üst düzey yetkili, hükümet ve ilgili makamların gelişmeleri izlediğinin ve uluslararası ortaklarla çalıştığının altını çizdi.