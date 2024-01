Yurttan atılmak istenen çocuklar Meclis’te

Yurtta beraber uyuyan kardeşlerin “eşcinsel” denilerek okuldan gönderilmek istenmesine tepkiler büyüyor. Milletvekilleri, skandalı Meclis gündemine taşıdı.

Haber Merkezi

Depremzede kız kardeşlerin, Alanya’da kaldıkları Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Yurdunda beraber uyumaları nedeniyle "eşcinsel" denilerek okuldan atılmak istenmesine tepki yağıyor. Eğitim Sen Antalya Kadın Meclisi, okul idaresinin tutumunu kınadı ve sürecin takipçisi olacağını belirtti. DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ve CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, skandalı Meclis gündemine taşıdı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Siyasi iktidarın ötekileştirme pratiklerinin liselerde de sürdürüldüğünü ifade eden Eğitim Sen Antalya Kadın Meclisi, kız kardeşlerin okuldak atılmak istenmesi üzerine yaptıkları açıklamada, “Bu durum kesinlikle kabul edeceğimiz bir durum değildir. Siyasi iktidarın makbul görmediği ya da düşmanlaştırdığı her düşünce, her kimlik ya da her birey payına düşen şiddeti en ağır biçimde alıyor” diye eleştirdi.

Eğitim Sen Antalya Kadın Meclisi konuyla ilgili şu soruları sordu: “Okulun rehber öğretmeni çocuklarla görüşüp rehberlik etmiş midir? Göçük altından çıkan bu çocuklar korktukları için birlikte yatıyor olamazlar mı? Yapılması gerekenler yapılmadan en kolay çözüm yolu okuldan atmak mı oluyor?”

Var olan eğitim sisteminde kız çocuklarının eşitsizliklere ve ayrımcılıklara maruz kaldığına değinen Antalya Kadın Meclisi, ”Çocuk ve gençleri insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda yetiştirecek, koruyacak, temel insan hakları ve çocukların yararını gözetecek ve eleştirel düşünce becerisini kazanabilmesine olanak sağlayacak bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır” diye belirtti. Okul idaresinin tutumunu kınayan Antalya Kadın Meclisi, “Bu olayı insan haklarına ve çocuk haklarına aykırı buluyoruz. Gereğinin bir an önce yapılması için sorumluları göreve çağırıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” diye tepki gösterdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise konuyu verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Özgül Saki, kardeşlerden birinin göçük altında kalma travmasıyla kardeşiyle birlikte aynı yatakta uyumak istemesinin anlaşılabilir bir durum olduğuna dikkat çekti.

CHP Isparta Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu üyesi Hikmet Yalım Halıcı ise “Depremde büyük bir travma yaşamış ve kapalı alan korkusu olan iki kız kardeşin korkudan birlikte uyuması nasıl eşcinselliğe bağlanmıştır?” diye sordu.