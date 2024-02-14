Yurttaşın 'emekli maaşı' sorusuna Turgut Altınok'tan: "Provokasyonu bırakalım"

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan bir yurttaşın ' Emeklilere zam yapılması için illa seçim mi olması gerekiyor?' sorusuna "Provokasyonu bırakalım" diye yanıt verdi.

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