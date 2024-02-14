Yurttaşın 'emekli maaşı' sorusuna Turgut Altınok'tan: "Provokasyonu bırakalım"
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan bir yurttaşın ' Emeklilere zam yapılması için illa seçim mi olması gerekiyor?' sorusuna "Provokasyonu bırakalım" diye yanıt verdi.
AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada emekli maaşlarıyla ilgili kendisine soru soran yurttaşı provokatörlükle suçladı.
Yurttaşın "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor madem, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" sorusuna Turgut Altınok, "Başka iktidar olsa emekliler bu ülkede maaş alamazdı. Provokasyonu bırakalım" yanıtını verdi.
Sıradaki Haber