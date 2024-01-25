Yurttaşları evinden ettiler

Haber Merkezi

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki Fabrika Mahallesi’nde yaşayan yurttaşları dün zorla evlerinden çıkardı. MA’da yer alan habere göre, Kayyumun yıkım kararı verdiği Fabrika Mahallesi’nde evlerinden zorla çıkarılan yurttaşlar, “Hepimizin evini yıkıyorlar, nereye gidelim?” diye sordu.

Hak sahibi yurttaşlar, kışın aylarında evsiz bırakılmalarına tepki gösterdi. Mahallelilerden Abdurrahim Kurt, sabahın erken saatlerinde evlerine baskın yapıldığını belirterek, "Zaten belediyeyi kaybettiklerini biliyorlar. Paraları zaten yediler, bu yüzden 100 bin lira vereceklerini söylüyorlar. 2 engelli çocuğum var, ben şimdi nereye gideyim? Seçim zamanı gelince oy istemeyi biliyorlar" dedi. 18 hak sahibine ait 20 ev için 2021’de kamulaştırma ve yıkım kararı verilmişti. Mahallelinin hukuk mücadelesi sonuçsuz kalmıştı.