Yurttaşların aldığı eşya TRT’ye yaradı

Yurttaşın aldığı her elektronik cihazdan TRT’nin 18 yılda elde ettiği bandrol geliri 25 milyar TL'ye dayandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2004-2022 dönemi bandrol geliri hesaplandı. Yurttaşın elektronik ürün alışverişinden TRT’nin aldığı payı ifade eden bandrol gelirinin 18 yıllık toplamı, 25 milyar TL’ye dayandı. En fazla bandrol geliri, 7 milyar 947 milyon 169 bin TL ile 2022 yılında elde edildi.

TRT’nin mali verilerine göre, 2004-2022 yıllarında toplam 24 milyar 433 milyon 636 bin TL’lik bandrol geliri sağlandı. Bandrol gelirinde yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı.

ÇARPICI ARTIŞ

TRT’nin 2004 yılındaki bandrol geliri kayıtlara, 102 milyon 977 bin TL olarak geçti. Muhalefet partilerine ayırdığı sürenin azlığı ve iktidarı destekleyici yayınları ile tartışılan kurumun bandrol geliri, 2017 yılı itibarıyla 12 haneli tutarlara ulaştı. 2004’te 102,9 milyon TL, 2008’de 244,4 milyon TL, 2012’de ise 545,9 milyon TL olan TRT’nin bandrol geliri, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2016: 962 milyon 145 bin TL

• 2018: 1 milyar 702 milyon 800 bin TL

• 2020: 2 milyar 619 milyon 528 bin TL

• 2021: 3 milyar 423 milyon 117 bin TL

• 2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

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KONUKLARA 65,3 MİLYON TL

TRT’nin yurttaşın vergilerini harcama tercihleri de dikkati çekiyor. Kurumun toplam 7,4 milyar TL’lik giderinin 4,3 milyar TL’sini dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler oluşturuyor. TRT’nin bazı harcamaları şöyle sıralanıyor:

• Kurum dışından temin edilen haber ve haber programları: 2 milyar 44 milyon TL

• Kurum dışına yaptırılan programlar: 1 milyar 280 milyon TL

• TV ve radyo programlarında hizmetlerinden yararlanılan kişiler: 65 milyon 314 bin TL