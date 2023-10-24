Yürüyüş 28 Ekim’de bitecek

Haber Merkezi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay için Hatay’dan başlattığı “Özgürlük Yürüyüşü”nün 23’üncü günü tamamlandı. Baş, Van depreminin 12. yılına denk gelen bugünkü yürüyüşüne Şereflikoçhisar Şekerköy’den başladı ve depremde hayatını kaybedenleri andı.

Baş, konuşmasında şunları söyledi: “Yürüyüşümüzün son haftasına girdik. 28 Ekim günü Ankara’da, bugüne kadar yürüyüşe destek veren tüm dostlarımızla birlikte büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. 28 Ekim’e hazırlanıyoruz. 600’ün üzerinde yurttaşımızın hayatını kaybettiği Van Depremi’nin 12. yılı. Kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. O günleri bir kez daha hatırlayacak olursak: Marmara Depremi’nde olduğu gibi bu seneki 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi; yurttaş dayanışmasını, sarayın yardımlarından hep daha önce deprem bölgelerine ulaşan yurttaş dayanışmasını hatırlayalım. Çünkü onlar sözde yardım ediyor. Ama biz; devletin herkese yardım etmesini değil; önlemesi, halkın refah ve huzurunu sağlaması gereken kurum olduğunu anlatmaya bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz.”