Yusuf Tekin'den itiraf gibi MESEM açıklaması: Uygulamada sorun var

MEB'e bağlı mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) iki hafta içinde 14 yaşında iki öğrencinin ölmesi, bu merkezlerdeki ihmalleri, denetimsizliği, güvenlik açığını bir kez daha ortaya çıkardı. MESEM'lere ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Kurallar net, ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumu biz de araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti” dedi.

Çocuk işçiliğin yasal kılıfı haline gelen mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) çocuklar can vermeye ve yaralanmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den itiraf gibi açıklama geldi.

Tekin, “Kurallar net, ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor. Bu durumu biz de araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti” dedi.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir grup eğitim editörüyle İstanbul’da Sabancı Öğretmen Evi’nde bir araya geldi, müfredat değişikliği, devamsızlık sorunu, deprem bölgesindeki eğitimin durumu gibi konular üzerine soruları yanıtladı.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni müfredatı şubat ayının sonuna doğru açıklayacaklarını belirten Tekin, “Ders saati azalmayacak. İçerik sadeleşecek, bazı konular çıkacak. Öğretmenler norm kadro fazlası olmayacak. Uygulanmasına 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacak” dedi.

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyleyen Bakan Tekin, ortak sınavların değerlendirilmesi sonucunda okullar arasındaki farklılıkların görülebileceğini, ortak ve okulun yaptığı yazılılardan alınan notların karşılaştırılabileceğini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla özellikle 8. ve 12. sınıflarda devamsızlığın azaldığını anlatan Bakan Yusuf Tekin, deprem bölgesiyle ilgili de şunları söyledi:

“Deprem öncesi 11 ilde örgün öğretim öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466 idi. Bugün itibarıyla bu sayı 3 milyon 663 bin 546’dır. Gidenlerin büyük bölümü geri döndü. Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptık. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62.6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefliyoruz. Yaklaşık 2 bin 61 derslik ihtiyacını çelik yapı olarak planladık ve bunların bininin bahar öğretim yılı başından itibaren kullanıma geçmesi planlanıyoruz.”