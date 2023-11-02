Yüz binlerce Afgan zorla geri dönüyor

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Pakistan’dan ayrılmaları için verilen sürenin dolmasının ardından binlerce Afgan mülteci ülkesine dönmeye başladı. Pakistan genelinde farklı şehirlerde yaşayan binlerce Afgan mülteci, ülkelerine dönmek için sınırlara akın etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, hükümetin bugün itibarıyla göçmenlere yönelik uygulamalara başlayacağını belirtti. Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen belgesiz yabancı ülke vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği ifade edildi. Pakistan hükümeti, geçen ay Afganistan sınırındaki bölgelerde silahlı saldırıların artması nedeniyle göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları çağrısında bulunmuştu. Pakistan’da yaşayan 4 milyondan fazla Afgan’ın 1,7 milyonunun yasadışı olarak ülkede bulunduğu tahmin ediliyor.