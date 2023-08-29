Yüzde 14,2 artış: Dış ticaret açığı temmuzda 12 milyar doları aştı

Temmuz'da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 12,22 milyar dolara yükseldi. 12 aylık açık ise 120 milyar doları aştı.

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,5 yükselerek 32 milyar 295 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 14,2 ARTTI

Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. Böylelikle 12 aylık dış ticaret açığı 120,71 milyar dolar olarak kaydedildi. 12 aylık dış ticaret açığında Mayıs ayında 122,27 milyar dolarla rekor seviye görülmüştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2022'de yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 62,2'ye geriledi.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-temmuzda döneminde yüzde 18,1 artarak 73 milyar 539 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2022'de yüzde 69,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 24,1 yükselerek 19 milyar 761 milyon dolardan 24 milyar 520 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,4 oldu.