Yüzde 151 artacak: Diyanet’e 2024'te 113,9 milyar TL bütçe

TBMM’ye sunulan 2024 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılında 36,4 milyar TL olan bütçesi, 2024 yılında yüzde 151’lik artış ile 91,8 milyar TL’ye ulaşacak. Başkanlığa 2025 ve 2026 yıllarında ise sırasıyla 113,9 milyar TL ve 131,1 milyar TL teklif edilecek.

Mustafa BİLDİRCİN

2024 Yılı Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu.

Merkezi bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresi için toplam 12 trilyon 714 milyar 981 milyon 259 bin TL’lik bütçe öngörüldü. Bütçe teklifi, AKP döneminde bütçesi katlanarak artırılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılında teklif edilmesi planlanan bütçenin büyüklüğünü de ortaya koydu. Diyanet’in 2023 yılında 36 milyar 468 milyon 836 bin TL olan bütçesinde 2024 yılında yüzde 151’lik artırım öngörüldü.

Meclis Başkanlığı’na sunulan bütçe teklifine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılında toplam 91 milyar 824 milyon 805 bin TL ödenek teklif edilecek. Diyanet’in 2024 yılı bütçesinde 2023 yılına oranla yaşanan artış yüzde 151 olacak.

DİYANET YİNE MİLYARLAR HARCAYACAK

Hemen her yıl on milyarlarca lira para harcayan ve harcamaları ile tartışmalara konu olan Diyanet’in 91,8 milyar TL’lik 2024 yılı bütçesinin 77 milyar 577 milyon 847 bin TL’si personel giderleri için kullanılacak. Bütçe teklifine göre, Diyanet mal ve hizmet alımı için 2024 yılında 2 milyar 503 milyon 361 bin TL’lik harcamaya imza atacak.

BÜTÇE KATLANACAK

Diyanet bütçesinde 2025 ve 2026 yıllarında da çarpıcı artış yaşanacak. Buna göre, başkanlığa 2025 yılında 113 milyar 915 milyon 601 bin TL, 2026 yılında ise 131 milyar 134 milyon 978 bin TL bütçe öngörülecek.