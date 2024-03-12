"Yüzümüze hakikatleri haykırın" diyen Erdoğan'a Tuncer Bakırhan'dan 5 maddelik çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde konuştu. "Yüzümüze hakikatleri haykırın" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Bakırhan, 5 madde sıraladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerindeki halk buluşmalarına katıldı.

Bir kez daha kayyum mesajı veren Bakırhan, "Kayyım ne demektir? Hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük demektir. Bizim bu dediğimizi kayyım atayanlar doğruladılar. İki dönemde 4 kayyım atadılar. Demek ki ne yaptığını onlar da çok iyi gördüler. İnşallah halkımızın ittifakıyla, mellelerin ve seydalarımızın dualarıyla birlikte 31 Mart’ta bu kayyım anlayışını sandığa gömeceğiz" diye konuştu.

Bulanık'ta kayyumun hiçbir hizmet vermediğini vurgulayan Bakırhan, belediyenin borcunun ise neredeyse büyükşehir belediyelerinin seviyesinde olduğunu söyledi. Bakırhan, borçlara yol açan usulsülük ve yolsuzlukları da yargı önüne çıkaracaklarını ifade etti.

"ERDOĞAN'A HAYKIRALIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki “Yüzümüze hakikatleri haykırın ki kendimizi düzeltelim” sözlerini hatırlatan Tuncer Bakırhan, "Sizin nereniz doğru ki. Burada hakikatleri saymaya başlasak iki gün bize yetmez. Sanki eleştiriye tahammülü varmış gibi. Yahu Cumhurbaşkanına hakaretten çocuklar yargılanıyor. Binlerce dava açılmış. Neden? Eleştirdiler diye, tweet attılar diye, hakikati söylediler diye. Cumhurbaşkanı ille de hakikatleri öğrenmek istiyorsa Bulanık’ta bu meydanda hakikatleri hep birlikte haykıralım" diyerek Erdoğan'a seslendi ve şunları söyledi:

"1. Kürt ve Kürtçeye düşmanlığı bırak.

2. Sekiz yıldır Kürt halkının iradesine atamış olduğun bu kayyımcı anlayıştan vazgeç.

3. Kürt’ü asit kuyularına atan, cezasızlıkla ödüllendirilen JİTEM ittifakından ayrıl.

4. Kürt halkının iradesini gasp etmek için bölgeye taşıdığın asker polis gibi kaçak seçmenler oy kullanmasın; o kentin halkı oy kullansın, hangi partinin adayını seçiyorsa seçsin.

5. Büyük bir kumpasla oluşturduğun Kobanî Kumpas Davasıyla tuttuğun Selahattin Demirtaşları, Gültan Kışanakları, Sabahat Tuncelleri, Leyla Güvenleri ve onlarca arkadaşımızı bırak bakayım."