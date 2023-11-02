Yüzyılın Koşusu’nda 45 bin kişi yarışacak

Haber Merkezi

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan, İstanbul Maratonu, 5 Kasım Pazar günü 45’inci kez start alacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yılının coşkusunu yaşatacak maraton "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla düzenlenecek. Dört kategoriden oluşan maratonda 45 bin sporcu ter dökecek. İstanbul Maratonu’nun üç eski şampiyonu, 45’inci İstanbul Maratonu için geri dönecek.

2019 galibi Daniel Kibet, 2020 şampiyonu Benard Sang ve yarışı geçen yıl kazanan Robert Kipkemboi bir kez daha aynı unvanı elde etmek için mücadele edecekler. 5 Kasım’da parkura çıkacak erkek atletlerden en hızlısı 2021’de Milano Maratonu’nun amamlayan Reuben Kiprop Kipyego olurken, Kenyalı atletlerin en büyük rakibi, bu yıl Sevilla Maratonu’nu dereceyle kazanmayı başaran Etiyopyalı yıldız Gadisa Shumie olacak. Kadınlarda ise geçen ocak ayında Doha’da kariyerinin en iyi derecesini gerçekleştiren Kenyalı Beatrice Cheptoo yarışa favori olarak başlarken, bu yıl Stockholm Maratonu’nda ilk sırayı alan Etiyopyalı Sifan Melaku ile kariyerinin 15’inci maratonuna çıkacak olan yine Etiyopyalı Worknesh Alemu, Cheptoo’yu zorlayacak atletler dikkat çekiyor.