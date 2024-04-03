Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, 24 gün önce annesini kaybetmesinin ardından bugün de babasını kaybettiğini duyurdu.

Usta oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz hayatını kaybetti. Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz de 9 Mart'ta yaşamını yitirmişti.

Sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşan Algöz, annesi ve babasının bir arada olduğu fotoğrafları paylaşarak, "65 yıllık aşıklar cennette buluştular" dedi.

Algöz, paylaşımında, "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız; Geriş kabristanında defnedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz de 24 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.