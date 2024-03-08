Zafer Arapkirli'den, BirGün'ün 'Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin!' kampanyasına tebrik

Gazeteci Zafer Arapkirli, BirGün'ün "Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin!" kampanyasına ilişkin, "Hakkını teslim etmek üzere BirGün Gazetesi'ni özellikle tebrik etmek istiyorum" dedi.

Gazeteci Zafer Arapkirli, KRT TV'deki "Medya Terapi" programında, BirGün'ün "Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin!" kampanyasına değindi.

"Hakkını teslim etmek üzere benim de yazarlığını yaptığım BirGün Gazetesi'ni özellikle tebrik etmek istiyorum" diyen Arapkirli, "BirGün Gazetesi bugün gazeteye birinci sayfa ve arka sayfayı da kapsayacak şekilde çok güzel bir gömlek hazırlamış" dedi.

Arapkirli, şunları söyledi: "Gazetenin sarıldığı ön ve arka sayfaları bu. İçeride de bir fotoğraf yapmışlar, Kadıköy'de Süreyya Operası binasının önünde yerde ölmüş yatan bir kadını simgeleyen bir cansız manken, üzerine de 'Kadın Cinayetlerinin Üzeri Örtülmesin' yazısını o şekilde örtmüşler. Bir cinayet mahallinde ceset öyle gözükmesin diye gazete kağıdı örterler. Muazzam güzel yazılar var BirGün Gazetesi'nde."

BirGün'ÜN ÇAĞRISI

Türkiye’de yaşanan şüpheli kadın cinayetleri gerçeğine dikkat çeken BirGün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel baskısıyla ülkedeki her kişi ve kuruma " KADIN CİNAYETLERİNİN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN!" çağrısı yaptı.