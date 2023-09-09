Zafer Arapkirli'den Fatih Portakal'a eleştiri: Sevdin bu reklam işini

Gazeteci ve BirGün yazarı Zafer Arapkirli, Sözcü TV ana haber spikeri Fatih Portakal'ı, gittiği yerlerin reklamını yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. Arapkirli, TGC'nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi’ni de hatırlattı.

Gazeteci ve BirGün yazarı Zafer Arapkirli, Fatih Portakal'ı eleştirdi. Portakal'ın İtalya tatili dönüşünde yaptığı paylaşımları alıntılayan Arapkirli, isim vermeden Portakal'ın reklam yaptığını öne sürdü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi’ni hatırlattı.

Arapkirli, Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevdin bu reklam işini. İnadına yapıyorsun. Senin adına utandığımdan, ismini gizledim. Ama, ayıp. Dişçi, berber, gözlükçü, köfteci, lahmacuncu vs. yetmedi. Şimdi de turizmci REKL MI... -Magazin figürü değil, gazetecisin. -Millet merak etmiyor. -Meslek etiğine aykırı" ifadelerini kullandı.

SEVDİN BU REKLAM İŞİNİ



İnadına yapıyorsun.

Senin adına utandığımdan, ismini gizledim.

Ama, ayıp.



Dişçi, berber, gözlükçü, köfteci, lahmacuncu vs. yetmedi.



Şimdi de turizmci REKLÂMI...



-Magazin figürü değil, gazetecisin.

-Millet merak etmiyor.

-Meslek etiğine aykırı. pic.twitter.com/f8npdURuHm — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) September 8, 2023

Arapkirli daha önce ise Portakal’ın Datça’da gittiği bir mekanın hakkında reklama benzer bir paylaşım yapmasına tepki göstererek “Gittiğiniz bir mekânın, özellikle de pahalı ve şatafatlı bir yerin (ismen) reklamını yaparak paylaşımda bulunmak, bir gazetecinin aklından bile geçirmemesi gereken bir iştir.

1. Görgüsüzlük.

2. Hele ki böyle bir devirde, ahlâksızlık

3. Meslek etiğine aykırıdır” ifadelerini kullanmıştı.