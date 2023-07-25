Zafer Partisi’nden GP'ye yanıt: Yüzde 1'den az oyla grup kurmak ne kadar ahlaki?

Zafer Partisi, Gelecek Partisi tarafından dün yayınlanan ve iki seçim arasındaki dönemde Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzaladığı protokol için “siyasi ve ahlaki değeri yoktur” ifadesinin yer aldığı açıklamaya yanıt verdi.

Zafer Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, protokolden Altılı Masa’nın bütün taraflarının haberdar olduğu belirtilirken Gelecek Partisi ve partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu’na da sert eleştiriler yöneltildi.

İkili liderin imzaladığı protokol için “Bu protokol; ‘Altılı Masa’ olarak ifade edilen siyasi yapının protokolünde yer almayan ‘Atatürk İlke ve Devrimleri’, ‘Terörle Etkin Mücadele’ ve ‘Ulus Devlet-Üniter Devlet’ vurguları ile Türk siyasetinde bir denge sağlamıştır” denildi.

“YÜZDE 1’DEN AZ OYLA GRUP KURMAK NE KADAR AHLAKİDİR?”

Zafer Partisi’nin açıklamasında, Gelecek Partisi’nin protokol için yaptığı “”Siyasi ve ahlaki değeri yoktur” eleştirisi de hatırlatılarak Gelecek Partisi’nin aldığı oy oranı ve Meclis’te grup kurması hakkında şu sorular yöneltildi:

“Halk nezdinde bir karşılığı olmayan ve kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunlu Siyasal İslamcı yapıların, terörle etkin mücadele, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi, lâiklik ve millî devlet vurguları içeren bir protokolden rahatsız olmalarını anlamak güç değil. Diğer yandan, AKP karşısında siyasi olarak yenilmiş Altılı Masa ittifakında, % 1’den az oy potansiyeline rağmen, Meclis’e girerek grup kurmak; çağdaş demokrasi, siyasi hakkaniyet, ulus egemenliği ve halk iradesinin adilce Mecliste temsili bakımından ne kadar ahlakidir?”

“DAVUTOĞLU’NUN HANGİ YÜZLE SİYASET YAPTIĞI ANLAŞILAMAMAKTADIR”

Açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da şu eleştiriler getirildi:



“Bu şahıs, siyasette ‘kurusıkı’ atmasıyla tanınan biridir. Konuşursam ‘İnsan içine çıkamazlar’ dediği eski lideri için, ne zaman cesaretini toplayıp konuşacağı hala merak konusudur. Diğer yandan Davutoğlu’nun hangi yüzle hala siyaset yapabildiği de anlaşılamamaktadır. Dışişleri Bakanlığı döneminde, o derin dehasıyla(!) ve aslında hesapsız kitapsızca yaptığı hatalarla, Türkiye (değerli) yalnızlığa itilmiş, 13 milyon sığınmacı ve kaçak memlekete girmiş, Mavi Vatan ve Ege adalarında ciddi kayıplar yaşanmıştır.”









