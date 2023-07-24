Gelecek Partisi'nden 'protokol' tepkisi: Bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur

Gelecek Partisi, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalandığı ortaya çıkan protokole tepki gösterdi. Açıklamada, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadelerine yer verildi.

Güncel 24.07.2023 12:49 Giriş: 24.07.2023 12:49

Güncelleme: 24.07.2023 13:01 Kaynak: Haber Merkezi