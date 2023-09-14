Zam kuyruğu geri döndü

Motorinin litre fiyatı son zamla 40 TL’yi aşarken, benzine de 1,64 TL zam yapıldı. Yurttaşlar, gece yarısı uygulamaya giren zam öncesi araç depolarını doldurmak için istasyonlara akın ederek kuyruklar oluşturdu.

Ekonomi Servisi

Döviz kuru ve vergi artışlarının ardından petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine önceki gün yapılan 2 TL 3 kuruş zammın ardından dünde de benzin fiyatları 1 TL 64 kuruş zam yapıldı.

Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 38,51 TL’ye, Ankara’da 39,08 TL’ye, İzmir’de 39,19 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,99 TL, Ankara’da 40,54 TL, İzmir’de 40,71 TL seviyesinde bulunuyor. 14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 115'i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu.

Zam haberini alan yurttaşlar, gece yarısı uygulamaya girecek zam öncesi depolarını doldurmak için benzin istasyonlarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğa giren yurttaşlar cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak zamlara tepki gösterdi.

ÖTV VE KDV KALDIRILSIN

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV’nin kaldırılması ve toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanan 65 yaş üstü yurttaşlar için belediyelere gelir desteğinin verilmesi için TBMM’de kanun teklifi verdi. Akaryakıtta art arda yapılan zamların toplu taşımada maliyetleri artırdığına dikkat çeken Çakırözer, "Toplu taşıma maliyetlerini düşürebilirsek vatandaşın ulaşım masraflarındaki artışı da engelleyebiliriz. Bunun için akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin sıfırlanması gerekiyor. İkinci olarak belediyelerimizin toplu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi için de belediyelere gelir destekleri sağlanabilir” dedi.

LİTREDE 13,80 TL VERGİ

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, son zamla birlikte 40 TL’yi aşan motorinin litresinden 13,80 TL vergi alındığı açıkladı. Bingöl, sosyal medye hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara merkezde litre fiyatı 40,54 TL olan motorinin; 6,75 TL’si KDV 7,05 TL’si ÖTV toplam vergi 13,80 TL’dir. 45 litrelik bir depo motorin için yani bin 203 liralık ürüne 621 lira vergi ödeyip bin 824 liraya almış olacağız" ifadelerini kullandı.