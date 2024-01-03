Zam oranlarının açıklanmasıyla 65 yaş aylığı ve engelli aylığı da belirlendi

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranlarının belirlenmesiyle 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları da netleşti.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranlarının belli olmasıyla beraber engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da güncellendi.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre 65 yaş aylığı 2 bin 348 TL'den 3 bin 504 TL'ye yükseldi.

Engelli aylıkları ise şu şekilde güncellendi:

Yüzde 40-69 arası: 2 bin 797 TL

Yüzde 70 ve üzeri: 4 bin 196 TL

18 yaş altı: 2 bin 797 TL

Engelli aylığı şartları nelerdir?

Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşlar için bakanlık tarafından belirlenen şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Engelli Sağlık Raporu (%40 ve üzeri) sahip olmak,

Hane içerisindeki kişi başı gelir seviyesi asgari ücretin 1/3’den fazla olmamak,

18 yaş altı engelli yakını olanlar için vasilik belgesi,

Gayrimenkul Bulunmaması,

SGK kayıtlı ve kayıt dışı gelire sahip olmamak,

Kanunen bakmakla yükümlü kişisi bulunmayan 'Nafaka Yükümlüsü' olmamak,

65 yaş altı olmak.