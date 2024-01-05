Zamlar peş peşe: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna zam geldiğini duyurdu. Dün de Philip Morris grubu sigara fiyatlarına zam yapmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Dündar sosyal medya hesabından, "BAT grubuna da zam geldi" diye yazdı.

BAT grubuna gelen zamla birlikte yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 65 TL, en ucuz sigara 50 TL olarak belirlendi.

Dün (4 Ocak) Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurmuştu.