Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2024 zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak?

2024 yeni asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısında açıklanmasıyla birlikte zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek sorusu milyonlarca emekçinin gündemine oturdu. 2024 zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak ve daha fazlası haberimizde.

2024 yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından milyonlarca emekçi zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek sorusunu gündeme getirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Peki, 2024 zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak? İşte zamlı asgari ücretin ödeme tarihi.

Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?

17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücret Ocak ayında yapılacak düzenleme ardından Şubat ayında ilk zamlı maaşlar hesaplara geçecek.

2024 zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak?

Yüzde 49 net artışla 700 TL'si devlet desteği olan ve 17 bin 2 liraya yükselen asgari ücret Ocak ayında yürürlülüğe girmesinin ardından Şubat ayında emekçilerin hesaplarına yatmaya başlayacak.

Mevcut asgari ücret tutarı

2023 Aralık sonu ile beraber yürürlüğe giren mevcut asgari ücret tutarı aylık brüt 20 bin 2 lira iken net 17 bin 2 lira olarak duyrulmuştur.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücret işçi, işveren ve mevcut hükümetten beşer temsilcinin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon toplantıları sonucunda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri kendi aralarında oy çoğunluğuna dayalı bir şekilde yeni asgari ücreti açıklar.