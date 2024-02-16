Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek? Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağının açıklanmasının ardından yurttaşlar zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek sorusunu gündeme getirdi. İkramiye zammına ilişkin önce yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. Peki, Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek? Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkacağını açıklamasının ardından emekliler zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek sorusunu gündeme getirdi. Yıllık enflasyon rakamlarına göre 5 bin lira olması beklenen zamlı bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanması emekli yurttaşların beklentilerini karşılamadı. Peki, Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek? Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

Zamlı emekli ikramiyesi 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile YET düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılara ödenecek. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara zamlı bayram ikramiyesi nasıl ödenecek?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

Çift emekli aylığı alanlar nasıl ikramiye alacak?

SGK’den birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.