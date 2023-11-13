Zatürre ölümcül olabilir, aşılama çok önemli

Haber Merkezi

Özellikle 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş üstü bireylerde ve kronik hastalığı olan kişilerde ciddi sorunlara yol açan zatürre (pnömoni), en çok ölüme yol açan enfeksiyon türü olarak biliniyor. "Aşıyla zatürreyi önlemek mümkün" diyen hekimler "5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalar, kanser hastaları gibi gruplar mutlaka zatürre aşısı olmalı" dedi.

12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Esra Temel "Pnömoniden ölümleri azaltmada en etkili yöntem aşılamadır. Grip ve zatürre aşılarının tüm risk gruplarında yapılması önemlidir" dedi. Prof. Dr. Abdullah Sayıner de "Zatürre tüm solunum yolu enfeksiyonları gibi önlenebilir” diye konuştu. Sayıner, pnömokok aşısının aynı zamanda yeni doğan bebeklerin aşılama takviminde de bulunduğunu da kaydetti.