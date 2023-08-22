Zelenski'den F-16 açıklaması: Yunanistan pilotların eğitiminde Ukrayna'ya destek verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, F-16 pilotlarının eğitimi için Yunanistan'ın Ukrayna'ya destek vereceğini belirtti.

Yunanistan, Ukrayna'nın F-16 pilotlarının eğitimi için destek verecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi ve Selanik Bildirgesinin 20'nci yıl dönümü vesilesiyle, Batı Balkan ülkeleri liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile buluşmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Zelenski, ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"İŞGALİ SONA ERDİRMEK İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenski, Miçotakis ile Ukrayna'nın önceliklerini ele aldıklarını belirterek, "Çok önemli öncelikleri dile getirdim. İşgali sona erdirmek için F-16 pilotlarımızın eğitilmesinde Yunanistan'ın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Zelenski, eğitime ilişkin ayrıntıları her iki ülkeden ilgili yetkililerin belirleyeceğini kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı, tahıl koridorunun canlandırılması için de yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Ukrayna topraklarında asırlardır yaşayan Yunan toplumuna dikkati çekerek, Mariupol için "Sadece ismi Yunan olan bir şehir değil, Yunan kanı da olan bir şehir" ifadelerini kullandı.

"HUKUK TARAFINDAN CEZALANDIRILMALIDIR"

Miçotakis, "Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçlarını kınıyoruz. Bu suçlar uluslararası hukuk tarafından cezalandırılmalıdır" dedi.

Ukrayna'daki savaştan tüm Avrupa'nın olumsuz etkilendiğine işaret eden Miçotakis, "Rusya, doğal gazı silah olarak kullanarak, uluslararası bir enerji krizi ve enflasyon krizine yol açtı" şeklinde konuştu.

Miçotakis, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa ve gıda krizine neden olacağına işaret ederek, tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

"ASKERİ YARDIM PAKETİ HAZIRLIYOR"

Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklediğinin altını çizen Miçotakis, Dedeağaç Limanı'nın da müttefiklere yardım göndermede ve NATO'nun doğu kanadında önemli bir nokta olduğunu aktardı.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde de yer almaya hazır olduğunu kaydetti.

Zelenski, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda da "Yunanistan havacılık koalisyonuna katıldı: Pilotlarımızı F-16'ları uçurmak için eğitecek. Yunanistan, Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi de hazırlıyor" ifadelerini kullandı.