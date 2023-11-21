Zelenski’den orduda değişiklik

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Ukrayna’da “tıkanan” savaş 20’nci ayına girerken, Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırısı hükümet içinde de tartışılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, orduda üst düzey değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Ordunun operasyonlarında hızlı değişiklik talebinde bulunan Zelenski, Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetiana Ostaşenko’yu görevden aldı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ostaşenko’nun görevden alındığını duyuran Zelenski "Görüşmede önceliklerimizi belirledik. Sonuçlar için çok kısa bir süre kaldı. Daha fazla değişiklik için hızlıca hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Ostaşenko’nun yerine Anatoliy Kazmirchuk getirildi. Zelenski, eylül ayında da eski Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’u görevden almıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Kiev’e düzenlediği sürpriz ziyarette Washington’ın Rusya’nın işgali karşısında Ukrayna’ya desteğinin devam edeceğini söyledi. Austin, X’teki paylaşımında, “ABD, Rusya’nın saldırganlığına karşı özgürlük mücadelesinde Ukrayna’nın yanında durmaya devam edecektir, hem şimdi hem de gelecekte” dedi.

Kiev’e askeri yardım sağlayan en büyük ülke konumunda olan ABD, savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya on milyarlarca dolarlık destek sağladı. Önümüzdeki ay Washington’da ortak bir Ukrayna-ABD askeri sanayi konferansı düzenlenmesi bekleniyor. ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçiler, Ukrayna’ya yardım konusunda muhalif cephede yer alıyor.