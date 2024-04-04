Zeydan'dan dayanışma mesajlarına teşekkür: Artık hizmet zamanı

Van'da başkanlığı kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek "Artık hizmet zamanıdır. Halkımıza layık hizmetler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

DEM Parti'nin 28 puan farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatası verilen Abdullah Zeydan, dayanışma mesajlarına teşekkür etti.

Teşekkür mesajına Van halkının mücadelesiyle başlayan Zeydan, "Adaleti ve hukuku esas alan YSK kararı tüm alanlarda hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, toplumsal barışın sağlanması umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir." dedi.

Zeydan'ın, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşım şöyle:

"Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, Eş genel başkanlarımıza, Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, Vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza, Büyük dayanışma gösteren Sn Demirtaş, Sn Mızraklı, Sn Gültan Kışanak, Sn Figen Yüksekdağ, Sn Sabahat Tuncel, Sn Bekir Kaya şahsında zindanlardaki tüm siyasi tutsaklara, Adaleti,hukuku, demokrasiyi savunan bütün Türkiye halklarına, basın emekçilerine, En solundan en sağına hukukun ve adaletin yanında duran tüm siyasi parti liderleri, STK temsilcileri ve dayanışma gösteren herkese şükranlarımızı sunarız.

Adaleti ve hukuku esas alan YSK kararı tüm alanlarda hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, toplumsal barışın sağlanması umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir.

Artık hizmet zamanıdır. Halkımıza layık hizmetler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, Eş genel başkanlarımıza,Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, Vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza,



Büyük dayanışma gösteren Sn Demirtaş, Sn Mızraklı, Sn Gültan Kışanak, Sn Figen Yüksekdağ, Sn… pic.twitter.com/Bm6V6nMtTf — Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) April 4, 2024