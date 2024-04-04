Zeydan'dan dayanışma mesajlarına teşekkür: Artık hizmet zamanı
Van'da başkanlığı kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek "Artık hizmet zamanıdır. Halkımıza layık hizmetler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
DEM Parti'nin 28 puan farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatası verilen Abdullah Zeydan, dayanışma mesajlarına teşekkür etti.
Teşekkür mesajına Van halkının mücadelesiyle başlayan Zeydan, "Adaleti ve hukuku esas alan YSK kararı tüm alanlarda hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, toplumsal barışın sağlanması umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir." dedi.
Zeydan'ın, sosyal medya hesabından yağtığı paylaşım şöyle:
"Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, Eş genel başkanlarımıza, Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, Vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza, Büyük dayanışma gösteren Sn Demirtaş, Sn Mızraklı, Sn Gültan Kışanak, Sn Figen Yüksekdağ, Sn Sabahat Tuncel, Sn Bekir Kaya şahsında zindanlardaki tüm siyasi tutsaklara, Adaleti,hukuku, demokrasiyi savunan bütün Türkiye halklarına, basın emekçilerine, En solundan en sağına hukukun ve adaletin yanında duran tüm siyasi parti liderleri, STK temsilcileri ve dayanışma gösteren herkese şükranlarımızı sunarız.
Adaleti ve hukuku esas alan YSK kararı tüm alanlarda hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, toplumsal barışın sağlanması umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir.
Artık hizmet zamanıdır. Halkımıza layık hizmetler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."
Öncelikle iradesine görkemli bir şekilde sahip çıkan onurlu halkımıza, Eş genel başkanlarımıza,Leyla Zana, Ahmet Türk, Başak Demirtaş, Vekillerimiz ve tüm partili yoldaşlarımıza,— Abdullah Zeydan (@AbdullahZeydan) April 4, 2024
Büyük dayanışma gösteren Sn Demirtaş, Sn Mızraklı, Sn Gültan Kışanak, Sn Figen Yüksekdağ, Sn… pic.twitter.com/Bm6V6nMtTf
NE OLMUŞTU?
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), seçimleri yüzde 55 oy alarak kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin düşürülerek Van İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine itiraz etmişti. Bu süreçte Van'da neredeyse ara verilmeksizin protestolar gerçekleştirildi.
Bu süreçte DEM Parti de Van İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin kararın iptali için YSK'ye başvuruda bulundu.
DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün (3 Nisan) YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.