Zeytin alım fiyatına bu yıl yüzde 142 zam yapıldı

Ekonomi Servisi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2023-2024 iş yılı kampanyası ürün alım fiyatlarını duyurdu.

Marmarabirlik yapılan açıklamaya göre, kilogram başına tavan fiyat "180 dane" cinsinde 110 lira, "190 dane"de 105 lira, "200 dane"de 100 lira, taban fiyat "380 dane"de 47 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 45 lira olarak belirlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım fiyatlarının, piyasa koşulları, yıllık enflasyon oranı, 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti ve arz talep dengesi gözetilerek belirlendiğini bildirdi. Zeytin üreticisini koruyup kollayan ve üretimde devamlılığı sağlayan bir anlayışla görev yaptıklarını belirten Asa, "Ürün alımlarına geçtiğimiz yıl yüzde 150, bu yıl da yüzde 142 artış yapılmış, Marmarabirlik üreticisine sahip çıkmıştır. Şimdi kooperatifine sahip çıkma sırası üreticidedir" ifadesini kullandı.